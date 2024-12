Bijna 10 duizend meldingen van een datalek

In de eerste helft van 2024 kreeg de Autoriteit Persoonsgegevens ruim 9,8 duizend keer een datalekmelding binnen van bedrijven en organisaties. Hiermee ligt het aantal datalekmeldingen lager dan in de eerste helft van zowel 2023 als 2022 (beide 10,5 duizend). Bij datalekken kan het onder andere gaan om fouten bij het versturen van e-mails met verkeerde persoonsgegevens, hacking of phishing. Meestal kwam het datalek juist van een incident met een brief of postpakket. Datalekken kwamen het meest voor bij grote bedrijven. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

In 41 procent van de datalekmeldingen door bedrijven en organisaties in de eerste helft van 2024, ging het om een incident met een brief of postpakket met persoonsgegevens. Ook in voorgaande jaren kwam dit type incident het meeste voor. Het gaat hier bijvoorbeeld om een brief of postpakket dat is verstuurd of afgegeven aan een verkeerde ontvanger, of een brief of postpakket dat geopend retour is ontvangen of is kwijtgeraakt.

In 18 procent van de gevallen ging het om een datalek waarbij er iets misging met persoonsgegevens in een email, zoals versturen aan een verkeerde ontvanger. In 8 procent van de datalekmeldingen vond er een vorm van cybercrime plaats, zoals hacking, malware of phishing.

Daarnaast kan het bij de overige incidenten (33 procent) gaan om onder andere persoonsgegevens die zijn toegevoegd aan een verkeerd dossier, persoonsgegevens van een klant die zijn getoond in het verkeerde klantportaal, of om een usb-stick of papier met persoonsgegevens dat is kwijtgeraakt.

Vooral datalekmeldingen van grote bedrijven

Bijna 7 op de 10 datalekmeldingen werd gedaan door een groot bedrijf of grote organisatie (250 of meer werknemers). Hiermee vertegenwoordigen grote bedrijven of organisaties (0,2 procent van alle bedrijven in Nederland) een relatief groot aandeel in de datalekmeldingen. Veel minder meldingen kwamen van kleinere bedrijven (0 tot 50 of 50 tot 250 werknemers. Beide iets meer dan 1 400 meldingen).