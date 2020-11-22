Prijsonderzoek wijst uit: cadeau bij mobiel abonnement blijkt echt gratis

‘Vergelijking onder mobiele aanbieders toont aan dat een cadeau bij sim-only toch echt gratis is. Soms is het met een cadeau zelfs goedkoper.’

We wantrouwen het woord ‘gratis’. En meestal met goede reden. Van gratis proefabonnementen die automatisch worden verlengd tot gratis apps die vooral je gegevens verzamelen, de consument heeft geleerd dat alles een prijs heeft. Dus als een telecomprovider een koptelefoon of airfryer weggeeft bij een nieuw mobiel abonnement, denken we automatisch dat we dat cadeau uiteindelijk zelf betalen.

Op zich begrijpelijk, echter klopt dat wantrouwen in dit geval niet. Uit een recente vergelijking van sim-only abonnementen blijkt dat het welkomstcadeau niet wordt verrekend in de totale prijs van het contract. Sterker nog: sommige mobiele abonnementen met cadeau blijken uiteindelijk goedkoper dan die zonder.

Gratis smartphone of toch niet?

De hardnekkige scepsis bestaat niet zomaar. Jarenlang werd er geadverteerd met “gratis” smartphones, maar werden ze simpelweg meegerekend door hogere maandlasten. Maar dat was een andere tijd. Tegenwoordig mogen providers van de ACM niet meer adverteren met een gratis toestel als hierdoor de maandlasten omhoog gaan. Dit wordt namelijk gezien als een lening en moet er dus duidelijk bij vermeld worden.

De huidige sim-only markt werkt anders: geen toestel, minder winstmarge en daardoor ook minder ruimte om cadeaus via omwegen te laten terugbetalen. Vooral prijsvechters gebruiken cadeaus tegenwoordig als marketingmiddel om op te vallen tussen de grote namen. Waar aanbieders als KPN en Odido hun budget besteden aan reclames met bekende gezichten, zetten kleinere aanbieders hun geld in om overstappers aan te trekken met een welkomstgeschenk.

Onderzoek toont aan: dezelfde prijs, meer voordeel

Wie de tarieven van populaire sim-only merken vergelijkt, ziet dat de maandprijzen vrijwel gelijk zijn, met of zonder cadeau. In sommige gevallen kan een actie via een vergelijkingssite nog gunstiger uitpakken, omdat daar regelmatig extra cadeaus of cashbackacties gelden bovenop de standaardkorting van de provider.

De verklaring is eenvoudig: hevige concurrentie. In een markt waar abonnementen en tarieven nauwelijks van elkaar verschillen, is een cadeau simpelweg een manier om op een andere manier met elkaar te concurreren.

Grote merken rekenen meerprijs voor de naam

Dat de maandprijs bij KPN, Vodafone of Odido hoger ligt, heeft dus weinig met cadeaus te maken. Hun meerprijs zit in merkwaarde, klantenservice en combinatievoordelen. Het netwerk is hetzelfde als die van hun goedkopere dochtermerken. Er zijn tenslotte maar drie netwerken in Nederland, waar alle mobiele aanbieders gebruik van maken. Je betaalt dus niet voor die gratis airfryer of Bol cadeaubon, maar voor de vertrouwde naam op de factuur.

‘Tijdelijk geen aansluitkosten!’

Een andere opvallende bevinding: geen enkele provider rekent nog echte aansluitkosten. Toch blijft de telecomsector doen alsof de kwijtschelding daarvan een tijdelijke actie is. “Gratis aansluiten” klinkt immers beter dan “dat rekenen we al jaren niet meer.”

Gratis blijkt dus echt gratis

De analyse van WelkomstcadeauXL.nl laat zien dat consumenten hun cadeau niet terugbetalen via hogere tarieven. Het geschenk is geen lokmiddel met een verborgen prijsopslag, maar juist een vorm van concurrentiestrijd waar de Nederlandse klant van profiteert.

Misschien moeten we dus af van het idee dat een welkomstcadeau per definitie verdacht is. Soms is het gewoon echt wat het lijkt: niet duurder, maar wél leuker.

Bron: Analyse toont aan: Mobiel abonnement niet duurder bij gratis cadeau

Meer informatie over aandachtspunten bij een mobiel abonnement lees je op de Consuwijzer van de Autoriteit Consument & Markt.