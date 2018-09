Koopwoningen ruim 9 procent duurder in augustus

Bestaande koopwoningen waren in augustus 9,3 procent duurder dan in augustus 2017. De prijsstijging is groter dan in de voorgaande maanden. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

Prijzen koopwoningen stijgen verder

Na een piek in augustus 2008 daalden de prijzen van koopwoningen en in juni 2013 werd een dieptepunt bereikt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In mei 2018 was de prijsindex bestaande koopwoningen voor het eerst hoger dan het recordniveau in augustus 2008. Daarna zijn de prijzen verder gestegen en in augustus 2018 lagen de prijzen op het hoogste niveau sinds het begin van de prijsindex in 1995. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de prijzen 32 procent hoger.

Minder bestaande koopwoningen verkocht in 2018

Het Kadaster maakte afgelopen dinsdag bekend dat het in augustus 20 892 verkochte woningen registreerde, 0,5 procent meer dan in augustus 2017. In de eerste acht maanden van 2018 zijn 145 507 woningen verkocht. Dat is ruim 6 procent minder dan in dezelfde periode van 2017.