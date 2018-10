Nederland voerde minder bier uit in 2017

De export van bier is in 2017 met ruim 2 procent gedaald. Afgerond kwam de bierexport in 2017 uit op 1,9 miljard liter, 43 miljoen liter minder dan in 2016. Tegelijkertijd steeg de bierimport met 15 procent naar 515 miljoen liter. Dat meldt het CBS naar aanleiding van vragen van omroep WNL.

De productie van bier in Nederland nam in 2017 toe met 1,5 procent, naar 2,7 miljard liter. Ervan uitgaande dat de hoeveelheid die producenten in voorraad houden niet is veranderd, is er in Nederland ongeveer 150 miljoen liter bier meer geconsumeerd dan een jaar eerder. De bierconsumptie bedroeg in 2017 ongeveer 1,3 miljard liter. Dit is exclusief alcoholvrij bier.

Nederland vijfde bierproducent van Europa

Met een verkoopwaarde van 2,5 miljard euro in 2017 is Nederland de vijfde bierproducent van de Europese Unie. Daarmee is Nederland een plaatsje gezakt in de ranglijst en is België Nederland voorbijgestreefd. Duitsland staat bovenaan met 5,6 miljard euro, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 4,2 miljard euro. In vrijwel alle grote bierproducerende EU-landen lag de verkoopwaarde in 2017 hoger dan een jaar eerder. Vooral in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België steeg de verkoopwaarde sterk. De verkoopwaarde wordt niet alleen bepaald door veranderingen in de productie, maar ook door de prijsontwikkeling. Bij het Verenigd Koninkrijk wordt de verkoopwaarde (in euro’s) bovendien mede bepaald door de koers van het Britse pond ten opzichte van de euro.

Verenigde Staten belangrijkste exportmarkt

De Nederlandse exportwaarde van bier is in 2017 met 2,2 procent gedaald naar 1,7 miljard euro. De Verenigde Staten vormen veruit de belangrijkste buitenlandse afzetmarkt voor in Nederland gebrouwen bier. In 2017 werd voor ongeveer 680 miljoen euro aan bier naar de VS uitgevoerd, bijna 40 procent van de totale bierexport. Na de VS volgden in 2017 Frankrijk (150 miljoen), Taiwan (80 miljoen) en Canada (73 miljoen) als grootste bestemmingen van Nederlands bier. Vergeleken met een jaar eerder is er vooral meer bier uitgevoerd naar Frankrijk, Canada, Zuid-Korea en Singapore.

De waarde van de Nederlandse bierexport is bijna vijf keer zo groot als die van de bierimport. De invoerwaarde van bier bedroeg in 2017 bijna 360 miljoen euro. Ten opzichte van een jaar eerder nam deze met 13 procent toe. Onze zuiderburen zijn hoofdleverancier. In 2017 kwam ongeveer 53 procent van al het ingevoerde bier uit België. In waarde ging het om ruim 190 miljoen euro. Duitsland is met 72 miljoen euro nummer twee. Op ruime afstand volgen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.