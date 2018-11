Industriële omzet 8,3 procent gestegen

De omzetgroei binnen Nederland lag in het derde kwartaal hoger dan de groei van de buitenlandse omzet. De industriële omzet binnen Nederland nam toe met 13,2 procent, terwijl de groei van de buitenlandse omzet 5,7 procent bedroeg. De afzetprijzen in de industrie stegen voor het achtste kwartaal op rij; ditmaal met 5,1 procent.

Opnieuw hoge omzetgroei in aardolie-industrie

In de meeste hoofdbranches was de omzet hoger ten opzichte van een jaar eerder. In de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie was het verschil met 18,2 procent het hoogst. De aardolieproducenten zetten jaar-op-jaar 47,9 procent meer om. De afzetprijzen stegen in de aardolie-industrie in het derde kwartaal ook het meest: 34,3 procent.De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In de chemische industrie was de omzet 9,6 procent hoger.



Bij de hoofdbranches was de omzet alleen in de textiel-, kleding- en lederindustrie lager: 2,3 procent. De textielindustrie, die het grootste aandeel heeft in deze branche, zette 1,2 procent minder om.