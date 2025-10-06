Krimp private huursector in 2024 door minder verhuur door particulieren

Op 1 januari 2025 waren er 3 duizend minder huurwoningen in de private sector dan een jaar eerder. Dit komt doordat particulieren 22 duizend minder huurwoningen in bezit hadden. Veel van deze woningen gingen over naar de koopsector. Het aantal private huurwoningen van bedrijven en overige organisaties nam wel toe, met 19 duizend. Dat gebeurde vooral door nieuwbouw, transformaties en splitsingen. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een onderzoek uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO).

Het aantal private huurwoningen nam in 2024 met 3 duizend af tot 1,18 miljoen woningen. In de voorgaande drie jaren groeide de private huursector nog. Er kwamen wel meer huurwoningen van woningcorporaties (10 duizend) en koopwoningen (66 duizend) bij.

Meer huurwoningen in bezit van bedrijven en overige organisaties

Private huurwoningen kunnen in eigendom zijn van natuurlijke personen (particulieren), bv’s en nv’s (bedrijven) of overige niet-natuurlijke personen, zoals stichtingen en verenigingen. Het aantal huurwoningen in eigendom van bedrijven nam in 2024 met 12 duizend toe tot 419 duizend. Dat van stichtingen en verenigingen groeide met 7 duizend tot 235 duizend. Het aantal huurwoningen van particulieren daalde met 22 duizend tot 529 duizend woningen.