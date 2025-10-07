Prijsstijging nieuwbouwkoopwoningen zwakt af

De prijzen van nieuwbouwwoningen zijn in het tweede kwartaal van 2025 gemiddeld met 7,8 procent gestegen. Een kwartaal eerder was de prijsstijging nog 9,4 procent. De gemiddelde verkoopwaarde van een nieuwbouwkoopwoning bedraagt ruim 495 duizend euro. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Kadaster en Eurostat.

De prijzen van bestaande koopwoningen stegen met 9,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit is het tweede kwartaal op rij dat de prijsstijging afneemt, in het eerste kwartaal was dit nog 10,9 procent. De prijzen zijn in de laatste zes kwartalen sterker gestegen dan die van nieuwbouwwoningen. In het tweede kwartaal van 2025 was de gemiddelde verkoopwaarde van een bestaande koopwoning bijna 473 duizend euro.

17,5 procent meer koopwoningen verkocht

In totaal werden er ruim 57 duizend bestaande koopwoningen verkocht in het tweede kwartaal van 2025. Dit is bijna 20 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2024. Er werden bijna 6,3 duizend nieuwbouwkoopwoningen verkocht, dit is ongeveer gelijk aan een jaar eerder. De verkoopaantallen voor nieuwbouwkoopwoningen liepen de vorige zes kwartalen op na een periode van grote dalingen in de nieuwbouwverkoop. In totaal zijn er ruim 63 duizend koopwoningen verkocht, 17,5 procent meer dan vorig jaar.