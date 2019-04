Kwart 18- tot 25- jarigen te zwaar

In 2018 had 16 procent van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar overgewicht.

Van de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) was bijna een kwart te zwaar. 3 op de 10 jongvolwassenen met overgewicht gaven in de periode 2016-2018 aan ontevreden te zijn over hun gewicht. Dat meldt het CBS naar aanleiding van nieuwe cijfers in de Jeugdmonitor.

Van de 2- tot 25-jarigen had 12,8 procent matig overgewicht en 3,0 procent ernstig overgewicht (obesitas), gebaseerd op de body mass index (BMI). Het totaal van 15,8 procent te zware kinderen en jongeren is hoger dan in 2000, toen het nog12,5 procent was. Overgewicht komt het meest voor bij kinderen en jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond (25,1 procent) en bij 18- tot 25-jarigen (24 procent). Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond hebben ook vaker ernstig overgewicht dan jongeren zonder migratieachtergrond. Overgewicht komt bij meisjes en jongens ongeveer evenveel voor.

3 op de 10 jongvolwassenen met overgewicht ontevreden

67 procent van de jongvolwassenen van 18 tot 25 jaar was tevreden en 11 procent was ontevreden met hun gewicht, zo gaven ze desgevraagd aan in de periode van 2016 tot en met 2018. Jongvolwassenen met overgewicht zijn met 29 procent vaker ontevreden met hun gewicht dan jongeren met een gezond gewicht (5 procent). De ontevredenheid over het gewicht is bij jonge vrouwen groter dan bij jonge mannen.