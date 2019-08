A-merken in supermarkt fors in prijs gestegen

Vooral A-merken zijn het afgelopen jaar een stuk duurder geworden, blijkt uit de jaarlijkse supermarktprijspeiling van de Consumentenbond. Het prijsverschil tussen A-merken en huismerken is daardoor nog groter geworden.

Consumenten die huismerken kopen in plaats van A-merken kunnen ruim 40% besparen op hun dagelijkse boodschappen. Een kar met 90 dagelijkse boodschappen van een A-merk kost gemiddeld €177. Consumenten die hun kar vullen met soortgelijke huismerkproducten, betalen €105.

Extreme prijsstijgingen

Een aantal A-merkproducten blijkt afgelopen jaar extreem in prijs gestegen. Veel meer dan de btw-verhoging van 6% naar 9% per 1 januari 2019. Gemiddelde prijsstijgingen van 20% of meer zijn geen uitzondering. Zo werden de Komo huisvuilzakken gemiddeld 29% duurder, de Unox stevige erwtensoep uit blik 30% en de Blue Band voor koken, bakken en braden zelfs 48%.

Naast de btw-verhoging geven supermarkten en fabrikanten uiteenlopende redenen voor de verhoogde prijzen: duurdere grondstoffen, verbeterde kwaliteit en hogere transportkosten. Opmerkelijk is dat er nauwelijks huismerkproducten werden gevonden die sterk in prijs waren gestegen. Huismerken zijn wel minder vaak in de aanbieding dan A-merken.

15 supermarktketens

De Consumentenbond onderzocht de prijzen van 15 supermarktketens, met een marktaandeel van totaal 96%. Picnic en sommige Jumbo- en Hoogvlietwinkels (pdf) hebben de laagste prijzen voor A-merken, zij zijn gemiddeld 5% goedkoper. Aldi en Lidl zijn het goedkoopst voor huismerken, consumenten betalen daar gemiddeld 15% minder.