Meeste afval per inwoner in minst stedelijke gemeenten

Nederlandse gemeenten zamelden in 2018 gemiddeld 494 kilogram huishoudelijk afval per inwoner in.

De Waddengemeenten, met relatief veel toeristen ten opzichte van het aantal inwoners, halen het meeste afval per inwoner op. In niet-stedelijke gemeenten wordt het meeste afval opgehaald. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe berekeningen over huishoudelijk afval per gemeente.

In zeer sterk stedelijk gebied wordt gemiddeld per inwoner het minste huishoudelijk afval ingezameld, in 2018 was dit 419 kilogram. In niet-stedelijk gebied lag dit met 592 kilogram per inwoner aanzienlijk hoger.

Verschillen tussen gemeenten

Huishoudens hebben de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden gekregen om afval gescheiden in te leveren, zoals via afvalcontainers of de milieustraat. Er bestaan grote verschillen in afvalproductie en -verwerking tussen gemeenten. Zo wordt in de grote steden minder vaak gft-afval gescheiden, omdat kleinbehuisden geen ruimte hebben voor een gft-container. Daarnaast verschilt de productie van afval tussen gemeenten onderling. In gemeenten met veel toeristen, zoals de Waddeneilanden, wordt bijvoorbeeld meer afval per inwoner geproduceerd. Dat komt onder andere doordat vakantiewoningen geen geregistreerde bewoners hebben, maar er wel afval wordt geproduceerd.

Meeste gft-afval in niet-stedelijke gemeenten

In niet-stedelijke gemeenten, waar meer huizen een tuin hebben, werd in 2018 gemiddeld 138 kilogram groente-, fruit- en tuinafval per inwoner ingezameld. In zeer sterk stedelijke gemeenten was dit gemiddeld 29 kilogram per inwoner.

Meeste glasafval op de Wadden en in Zeeland

In elke Nederlandse gemeente wordt glas gescheiden ingezameld. De verschillen tussen stedelijk en minder stedelijk gebied zijn voor glasafval minder groot dan voor gft-afval: in 2018 zamelden niet-stedelijke gemeenten gemiddeld 23 kilogram glasafval per inwoner in, matig stedelijke gemeenten 23 kilogram, en zeer sterk stedelijke gemeenten 16 kilogram. Op de Waddeneilanden wordt per hoofd van de bevolking relatief veel glas opgehaald, met Schiermonnikoog (148 kilogram) en Vlieland (153 kilogram) als uitschieters. Dit is het effect van toerisme in gemeenten met weinig inwoners, dat ook te zien is in Zeeuwse kustgemeenten.

Meeste oud papier op de Waddeneilanden

Op de Waddeneilanden werd in 2018 ook relatief veel papier per inwoner opgehaald. Op Vlieland was dat 173 kilogram, op Schiermonnikoog 185 kilogram. In niet-stedelijke gebieden, waar de Waddeneilanden onder vallen, werd gemiddeld 68 kilogram papier per hoofd van de bevolking opgehaald. In zeer sterk stedelijke gemeenten was dat gemiddeld minder dan de helft (29 kilogram).