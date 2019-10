Minder goederen over de weg van en naar het VK

In 2018 werd 4,6 miljoen ton goederen over de weg vervoerd tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Dat is 5,7 procent minder dan een jaar eerder. Ruim de helft van de goederen die Nederlandse vrachtauto’s naar het Verenigd Koninkrijk brengen is bederfelijk. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Zowel Nederlandse (-6,3 procent) als buitenlandse vrachtauto’s (-5,2 procent) vervoerden in 2018 minder goederen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Bijna 60 procent werd door buitenlandse vrachtauto’s vanuit en naar het Verenigd Koninkrijk vervoerd, ruim 40 procent met Nederlandse. In 2014 was het Nederlandse aandeel nog 51 procent.

Nederlandse vrachtauto’s brengen veel meer dan ze halen: ruim drie kwart van de vervoerde goederen tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk werd gebracht. De hoeveelheid goederen die vanuit Nederland over de weg naar het Verenigd Koninkrijk ging daalde met 4,8 procent.

Groot aandeel bederfelijke goederen

Van de 1,5 miljoen ton goederen die Nederlandse vrachtauto’s in 2018 naar het Verenigd Koninkrijk vervoerden, bestond ruim de helft uit bederfelijke goederen. Dit zijn bijvoorbeeld vlees en vis, vers fruit, groenten, bloemen en planten. Bij dit soort goederen is een vlotte aflevering op de plaats van bestemming van groot belang. Vergeleken met het vervoer naar andere landen gaan naar het Verenigd Koninkrijk relatief veel bederfelijke goederen. Alleen naar Ierland was het aandeel van deze goederen groter, maar het vervoer naar Ierland vanuit Nederland is met een aandeel van 0,1 procent gering.

Meeste ritten uit Verenigd Koninkrijk naar Ierland

Bijna een derde van alle goederen die vrachtauto’s in 2018 vanuit het Verenigd Koninkrijk naar het buitenland vervoerden, had Ierland als bestemming. Van de 6,5 miljoen ton goederen die vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Ierland werd getransporteerd zat 99,7 procent in een vrachtauto uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland.



Op het Europese vasteland waren Frankrijk en Duitsland met een aandeel van respectievelijk 15,3 en 12,2 procent de belangrijkste bestemmingslanden van Europese vrachtauto’s met goederen uit het Verenigd Koninkrijk, Nederland was de vijfde