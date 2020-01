Europese webwinkels zetten bijna 20 procent meer om in Nederland

In het derde kwartaal van 2019 gaven Nederlandse consumenten 455 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels in de Europese Unie. Dat is bijna 20 procent meer dan in het derde kwartaal van 2018, toen voor 380 miljoen euro bij Europese webwinkels werd besteed. Dit meldt het CBS op basis van lopend onderzoek.

De omzet van Europese webwinkels bereikte in het tweede kwartaal van 2019 een recordniveau van een half miljard euro. Het gaat bij de omzet van Europese webwinkels om online-aankopen van Nederlandse consumenten bij bedrijven in de Europese Unie die buiten Nederland zijn gevestigd. De cijfers zijn exclusief btw en berekend volgens een experimentele methode. Omdat deze methode nog in ontwikkeling is, zijn de cijfers voorlopig.

De omzet van de Europese webwinkels is de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. In het derde kwartaal van 2019 was de omzet 170 procent hoger dan in het derde kwartaal van 2014. De grootste omzetstijging werd behaald in het vierde kwartaal 2016 (+34,5 procent), de kleinste in het eerste kwartaal van 2018 (+11,0 procent).

Internetverkopen Nederlandse detailhandel 17,5 procent hoger

De internetverkopen van in Nederland gevestigde detailhandelaren waren in het derde kwartaal van 2019 17,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bij de Nederlandse internetverkopers kan onderscheid worden gemaakt tussen pure webwinkels en ‘multichannelers’ die zowel via winkels als online verkopen. De omzet van pure webwinkels in Nederland was in het derde kwartaal van 2019 bijna 15 procent hoger dan een jaar eerder. Bij de Nederlandse multichannelers was de online-omzet bijna 22 procent hoger. De totale omzet van de detailhandel in Nederland was in het derde kwartaal 3,7 procent hoger dan een jaar eerder.