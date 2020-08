Ongekende omzetdaling horeca

De horeca is een van de zwaarst door de coronacrisis getroffen sectoren van Nederland. De omzet in de horeca nam in het tweede kwartaal van 2020 met iets meer dan de helft af ten opzichte van het voorgaande kwartaal, meldt het CBS. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent. Vooral in april heeft de horeca fors minder omgezet.

Bijna twee derde minder omzet logiesverstrekkers

De omzet van logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, daalde met 64 procent in het tweede kwartaal van 2020 ten opzichte van het kwartaal daarvoor. In het eerste kwartaal daalde de omzet ook al met bijna 15 procent. De omzetdaling bij hotels was nog groter. Hotels hebben in het tweede kwartaal ruim 75 procent minder omgezet dan in het eerste kwartaal. Vorige week publiceerde het CBS al over de scherpe daling in het tweede kwartaal van het aantal gasten en overnachtingen bij de logiesverstrekkers.

Omzet eet- en drinkgelegenheden bijna gehalveerd

Eet- en drinkgelegenheden, zoals restaurants, cafés en fastfoodrestaurants, hebben in het tweede kwartaal van dit jaar bijna de helft minder omgezet dan het kwartaal daarvoor. In het eerste kwartaal daalde de omzet al met bijna 14 procent.

Met een daling van bijna 60 procent nam de omzet van cafés het sterkst af. De omzet van fastfoodrestaurants daalde het minst sterk, maar met bijna 25 procent is de daling nog altijd aanzienlijk.

Ondernemersvertrouwen horeca krabbelt iets op

Ondernemers in de horeca zijn nog altijd erg pessimistisch. Het ondernemersvertrouwen kwam aan het begin van het derde kwartaal uit op -52,4. Dit is historisch gezien nog steeds een hele lage score, maar wel een stuk beter dan aan het begin van het vorige kwartaal. Toen kwam het vertrouwen uit op -84,3.