Economie in tweede kwartaal 2021 gegroeid met 3,8 procent

Het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2021 met 3,8 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. Dit meldt het CBS donderdag op basis van een tweede berekening.

Eerste berekening 3,1 procent groei

Bij de eerste berekening, die is gepubliceerd op 14 augustus, kwam de groei uit op 3,1 procent. De tweede berekening van het bbp wordt ongeveer 90 dagen na afloop van het kwartaal gepubliceerd.

Meer consumptie

De bijstelling wordt veroorzaakt door opwaarts bijgestelde cijfers van de consumptie door huishoudens en de overheidsconsumptie. Het totaalbeeld is niet veranderd. De groei in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan een stijging van de consumptie door huishoudens en het handelssaldo. Ook de consumptie van de overheid droeg positief bij. De investeringen daalden echter.