CBS: Investeringen in november met bijna 2 procent gegroeid, vooral in woningen en gebouwen

In november 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 procent groter dan een jaar eerder. Dit meldt het CBS donderdag.

Woningen

'Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger dan een jaar eerder. In personenauto’s en infrastructuur is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van november 2019 lagen de investeringen ruim 1 procent lager', aldus het CBS.

Condities voor investeringen in januari 'minder gunstig '

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November 2021 had een werkdag meer dan november 2020. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in januari minder gunstig dan in november. Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen daalde en de jaar-op-jaarstijging van de beurswaarde kleiner was. Daarentegen groeide de export harder.