Forse stijging concurrentie onder woningzoekers

De funda Index over het eerste kwartaal van 2022 laat aan de koperskant groene cijfers zien. Het koopvertrouwen ligt op het hoogste punt sinds maart vorig jaar en de koopintentie stabiliseert voor het eerst na een jaar. Tegelijkertijd ziet funda op haar platform de concurrentie onder kopers voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2021 toenemen, met een flinke stijging in contact- en bezichtigingsaanvragen per beschikbare woning.

Aan de verkoperskant laat de funda Index over het afgelopen kwartaal een voorzichtige daling zien in verkoopvertrouwen en in verkoopintentie. De groep consumenten die verwacht dat de markt voor verkopers de komende maanden ongunstiger wordt, neemt toe. De belangrijkste reden hiervoor is de verwachte, stijgende rente.

Joost Dop, CEO funda: ‘Het verkoopvertrouwen is ondanks een verdere daling dit kwartaal nog steeds hoog. Maar we zien wel dat het bijna vanzelfsprekende vertrouwen van woningverkopers steeds meer om lijkt te slaan naar onzekerheid over de toekomst. Tegelijkertijd stijgt het koopvertrouwen al sinds september 2021. Het moet uit een heel diep dal komen, maar daar is echt wel sprake van een trend. In de koopintentie zien we dit kwartaal juist een trendbreuk; na een jaar van daling is de koopintentie in het afgelopen jaar bijna gelijk gebleven aan de funda Index van eind vorig jaar. De markt is en blijft krap; dat zien we dit kwartaal ook sterk terug in de toegenomen concurrentie per beschikbare woning. Maar met verkopers die niet langer lijken te willen afwachten, koopvertrouwen dat blijft toenemen en een koopintentie die stabiliseert, zien we het sentiment en gedrag op de woningmarkt wel degelijk veranderen.’

Koopintentie stabiliseert, concurrentie onder kopers neemt toe

Waar eind 2021 de koop- en verkoopintentie dichter naar elkaar toe leken te groeien, lopen deze in het eerste kwartaal van 2022 weer iets verder uiteen. De koopintentie blijft nagenoeg gelijk aan die in het vorige kwartaal, terwijl de verkoopintentie licht daalt naar het niveau van Q3 2021. Ondertussen neemt de concurrentie onder kopers in het eerste kwartaal flink toe in vergelijking met eind 2021. Op funda steeg per beschikbare woning zowel het aantal contactaanvragen met makelaars (+25%), als het aantal bezichtigingsaanvragen (+31%).

Hogere rente zorgt voor dalend verkoopvertrouwen

Hoewel het koopvertrouwen op het hoogste punt sinds maart vorig jaar ligt, is dit ook in Q1 van 2022 nog relatief laag. Het verkoopvertrouwen is in Q1 met 86% nog steeds hoog, ondanks een lichte daling sinds eind vorig jaar. Vooruitkijkend naar de markt over zes maanden laat de funda Index echter een verschuiving zien: nog maar 67% van de consumenten denkt dat het over een half jaar nog steeds een goed moment is om te verkopen, omdat zij hogere rentes en dalende huizenprijzen verwachten. De groep die denkt dat de markt ook in de toekomst gunstig blijft voor verkopers krimpt al sinds het derde kwartaal van 2021.