In eerste kwartaal 4,4 duizend nieuwbouwwoningen verkocht

Prijzen van nieuwbouw koopwoningen waren in het eerste kwartaal 1,4 procent hoger dan een jaar eerder. Wel is de gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen gedaald naar ruim 493 duizend euro. In het laatste kwartaal van 2023 was dit nog 499 duizend euro.

De prijsindex voor bestaande koopwoningen was 3,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dit is voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2022. Deze index is gecorrigeerd voor kwaliteit en type van de woning, de gemiddelde verkoopprijs is dat niet. In het eerste kwartaal van 2024 steeg ook de gemiddelde verkoopprijs van bestaande koopwoningen naar ruim 432 duizend euro.