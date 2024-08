In 2e kwartaal 21 procent meer nieuwbouwvergunningen

In het tweede kwartaal van 2024 zijn voor de bouw van 18,8 duizend nieuwe woningen bouwvergunningen afgegeven. 'Dat zijn er 3,3 duizend meer dan in dezelfde periode vorig jaar (21 procent). Vergeleken met het eerste kwartaal van 2024 nam het aantal toe met 2,7 duizend (17 procent)', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers.

Gemiddelde doorlooptijd twee jaar

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd zal worden. De gemiddelde doorlooptijd vanaf de vergunningverlening tot realisatie is ongeveer twee jaar. Woningtransformaties, zoals het omzetten van kantoren in woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen voor nieuwbouw.

Bouwkosten voor woningen en bedrijfsgebouwen hoger

In het tweede kwartaal bedroegen de vergunde bouwkosten voor alle woningen 4,0 miljard euro, 16 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2023. De bouwkosten voor nieuwbouwwoningen stegen met 25 procent naar 3,5 miljard euro. Voor het verbouwen van bestaande woningen daalden de bouwkosten met 23 procent tot 474 miljoen euro.

Bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen bedroegen de vergunde bouwkosten 2,5 miljard euro, 37 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Bouwkosten voor nieuwbouw van deze gebouwen bedroegen 2,0 miljard euro, een stijging van 44 procent. Voor verbouwingen van bedrijfsgebouwen waren de bouwkosten 591 miljoen euro, een stijging van 18 procent.

Aantal nieuwbouwwoningen per vergunning toegenomen

Onder een afgegeven bouwvergunning kunnen meerdere te bouwen woningen vallen. In het tweede kwartaal is het gemiddelde aantal woningen per afgegeven vergunning gestegen tot meer dan 10 (dit is inclusief recreatiewoningen en wooneenheden). Een nieuwbouwproject kan met een of meerdere vergunningen aangevraagd worden.

Meer dan helft bouwvergunningen voor slechts één woning

Vanaf 2021 neemt het aantal verleende vergunningen voor de bouw van 2 tot en met 25 woningen af, terwijl het aantal verleende vergunningen voor de bouw van 25 woningen of meer toeneemt. Meer dan de helft van de verleende vergunningen is bedoeld voor de bouw van slechts één woning.