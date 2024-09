Toeristische bestedingen stijgen tot bijna 105 miljard euro in 2023

In 2023 besteedden toeristen in Nederland bijna 105 miljard euro. Nederlandse toeristen en buitenlandse toeristen in Nederland besteedden samen in 2023 bijna 13 miljard euro meer dan in 2022. Nederlandse toeristen namen ongeveer de helft van deze stijging voor hun rekening. Dit meldt het CBS op basis van onderzoek voor het Ministerie van Economische Zaken.

In 2023 besteedden buitenlandse toeristen 34,5 miljard euro. Gecorrigeerd voor prijsveranderingen is dat ruim 15 procent meer dan in 2022, toen er aan het begin van het jaar nog coronamaatregelen waren. Buitenlandse toeristen zorgden voor ongeveer een derde van de totale toeristische bestedingen ten bate van de Nederlandse economie. Dit is inclusief de bestedingen van buitenlandse toeristen die niet naar Nederland reizen, maar wel geld uitgeven bij Nederlandse bedrijven, bijvoorbeeld bij online boekingen van hotels of vluchten bij een Nederlandse maatschappij.

Toerisme in 2023 harder gegroeid dan totale economie

De toeristische sector heeft in 2023 ruim 9 procent meer waarde toegevoegd aan de Nederlandse economie dan een jaar eerder (voor prijsveranderingen gecorrigeerd). De toegevoegde waarde bedroeg 36,7 miljard euro. Hiermee is weer bijna het niveau van 2019 bereikt, voor de coronapandemie. De toegevoegde waarde van de toeristische sector nam in 2023 sterker toe dan de totale economie, maar het toerisme werd in 2020 en 2021 ook veel harder geraakt door de pandemie. Tot en met 2019 groeide de toegevoegde waarde van toerisme ook sneller dan de hele Nederlandse economie.