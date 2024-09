Meer scholieren ervaren problemen met rondkomen thuis

Bijna 1 op de 20 jongeren ervaart enige of grote moeite met rondkomen thuis. De groep jongeren die in de thuissituatie grote moeite ervaart met rondkomen is bijna verdubbeld, van 0,5% in 2021 naar 0,9% in 2023.

Dit blijkt uit cijfers van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Dit onderzoek werd in het najaar van 2023 uitgevoerd onder tweede- en vierdeklassers van het regulier voortgezet onderwijs. Ruim 188.000 leerlingen namen deel aan het onderzoek dat is uitgevoerd door de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, in samenwerking met het RIVM.

De onderzoekers laten in een factsheet zien dat moeite met rondkomen grote invloed heeft op gezondheid, leefstijl en welzijn van de jongeren. Denk daarbij aan vaker eenzaam voelen, meer gepest worden en vaker vapen of roken. De resultaten worden op 26 september gepresenteerd op het congres Jeugd in Onderzoek.