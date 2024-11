CBS: Belang dienstensector ruim driekwart van Nederlandse economie

Het belang van de dienstensector voor de Nederlandse economie is in vergelijking met 1950 sterk toegenomen. Zo was de dienstensector in 2023 goed voor 77 procent van de totale toegevoegde waarde in Nederland. In 1950 was dat 49 procent', zo meldt het CBS dinsdag.

4 op de 5 gewerkte uren is dienstverlening

'Het toegenomen economische belang is ook terug te zien op de arbeidsmarkt: 4 op de 5 gewerkte uren werden in 2023 besteed aan dienstverlening', aldus het CBS op basis van de analyse in het kader van het 125-jarig jubileum.

Commercieel

De dienstverlening kan worden gesplitst in een commercieel en een niet-commercieel deel. Commerciële dienstverlening is gericht op het maken van winst. Dit zijn bedrijven die zich bezighouden met handel, transport, horeca, communicatie, financiën, vastgoed, en zakelijke diensten. Deze bedrijven waren in 2023 goed voor 54 procent van de totale toegevoegde waarde in Nederland. Toegevoegde waarde is de waarde van de productie minus de kosten van ingekochte goederen en diensten en geeft de bijdrage aan de economie weer.

Niet-commercieel

De niet-commerciële dienstverlening bestaat uit de bedrijfstakken overheid, onderwijs, zorg, en de relatief kleine cultuur, recreatie en overige dienstverlening. Deze diensten waren in 2023 goed voor 23 procent van de totale toegevoegde waarde.

Stijging gestaag tot 2016

Het belang van de dienstensector nam tot 2016 gestaag toe tot 79 procent van de toegevoegde waarde. Sindsdien is het aandeel van deze sector in de economie licht gedaald. Dat is onder meer toe te schrijven aan de groei van de machine-industrie, de energievoorziening en de bouwnijverheid. Hierdoor nam het aandeel van de goederenproducenten weer toe.