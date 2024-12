VEH: Huiseigenaren betalen volgend jaar 4,8% hogere woonlasten

Huiseigenaren betalen volgend jaar gemiddeld 4,8% hogere gemeentelijke woonlasten, wat neerkomt op een extra bedrag van €45. De aanslag voor onroerendezaakbelasting (OZB), riool- en afvalstoffenheffing komt in 2025 gemiddeld uit op bijna €1.000 per huishouden. Dit blijkt uit de jaarlijkse steekproef van Vereniging Eigen Huis onder 113 gemeenten, een derde van het totaal.

Hoewel de gemiddelde stijging met 4,8% relatief beperkt lijkt, zijn er ook volgend jaar weer forse uitschieters. In gemeenten als Reusel-De Mierden, Barendrecht, Overbetuwe, Hillegom, Rijssen-Holten en Druten stijgen de lasten met 10% tot 17%, wat huishoudens tussen €70 en €180 extra kost.

OZB: forse uitschieters

De OZB, het meest bepalende onderdeel van de gemeentelijke woonlasten, stijgt gemiddeld met 5,1%. De gemiddelde WOZ-waarde, die de basis vormt voor de OZB, stijgt landelijk gemiddeld naar ruim €400.000 (+5%).

De verschillen per gemeente zijn groot. De hoogste stijging in de steekproef wordt net als dit jaar genoteerd in Renkum, waar de OZB volgend jaar met maar liefst 39% omhooggaat. In twee jaar tijd betaalt een huiseigenaar hier gemiddeld €277 meer aan OZB. Ook gemeenten zoals Albrandswaard, Schiermonnikoog en Ridderkerk presenteren hun inwoners stijgingen van meer dan 15%.

Positief nieuws is er voor inwoners van een twaalftal gemeenten in de steekproef waar de OZB licht daalt. Het grootst is de afname in Dongen met 4,8%. Dat scheelt een huiseigenaar aldaar ongeveer €20.

Ravijnjaar nog niet zichtbaar in tarieven

Ondanks de voorspelde financiële tekorten in 2026, het zogenaamde ‘ravijnjaar’, anticiperen gemeenten daar nog niet op met een OZB-verhoging. Op vragen hierover van de vereniging antwoorden veel gemeenten dat er nog te veel onzekerheden zijn om daar al op vooruit te lopen.

Vereniging Eigen Huis waarschuwt voor de gevolgen voor de lokale woonlasten als tekorten op de gemeentebegroting vanaf volgend jaar moeten worden gedekt met een hogere belasting voor huiseigenaren. De vereniging houdt deze ontwikkelingen scherp in het oog.

Afvalstoffen- en rioolheffing stijgen minder hard

De kosten voor afval- en rioolheffingen stijgen in 2025 minder hard dan dit jaar: gemiddeld met respectievelijk 5% en 4%. In 2024 bedroegen de stijgingen nog 6% (afvalheffing) en 4,5% (rioolheffing). Deze tarieven mogen wettelijk gezien niet meer dan kostendekkend zijn en gemeenten gebruiken deze inkomsten niet voor andere uitgaven.