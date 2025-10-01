Inflatie in september 3,3 procent bij snelle raming

De inflatie in september 2025 was 3,3 procent bij de snelle raming, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze raming is berekend op basis van nog onvolledige brongegevens. In augustus was de inflatie 2,8 procent.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft ook inzicht in de prijsontwikkeling in vergelijking met een maand eerder. Bij de snelle raming daalden de prijzen voor consumenten in september met 0,1 procent ten opzichte van augustus.

Prijsontwikkelingen op korte termijn

Een kanttekening bij een vergelijking tussen twee verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo zijn vliegtickets in vakantiemaanden duurder dan in andere maanden. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging.