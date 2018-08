Amsterdam UMC stopt maken medicijn voor zeldzame ziekte

Dit deed het Amsterdam UMC nadat de IGJ de grondstof van het medicijn door het RIVM had laten testen.

Uit die test bleek dat er onzuiverheden zitten in de grondstof boven de wettelijke toegestane limiet. Dat is mogelijk gevaarlijk voor de gezondheid van de patiënten.

De IGJ heeft het Amsterdam UMC gevraagd hoe het, in het belang van de veiligheid van de patiënten, dit risico ging wegnemen. Het Amsterdam UMC is daarop gestopt met de verstrekking van het middel. Ook de al uitgereikte medicijnen zijn teruggehaald bij de patiënten.

Het is de taak van de IGJ om erop toe te zien dat patiënten een kwalitatief goed en veilig geneesmiddel krijgen. De IGJ is zich ervan bewust dat deze ontwikkeling een grote impact heeft op patiënten met CTX en hun naasten en voor alle betrokkenen teleurstellend is. Het AMC heeft ons laten weten hard te werken aan een goede oplossing voor patiënten. De IGJ en het AMC hebben met elkaar afgesproken hierover in gesprek te blijven.