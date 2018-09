Steekmuggen veroorzaken grote uitbraak Westnijlkoorts in Zuid-Europa

Recent werd het virus voor het eerst vastgesteld bij uilen in Duitsland. Het virus wordt overgebracht door de huissteekmug die ook veelvuldig in Nederland voorkomt maar in Nederland lijkt de kans op virusoverdracht niet zo groot.

Westnijlkoorts komt al sinds de jaren 60 van de vorige eeuw voor in Zuid-Europa. De eerste grote uitbraak was in 1996-1997 in Roemenië. Sindsdien wordt Westnijlkoorts jaarlijks bij enkele tientallen tot een paar honderd mensen in de EU vastgesteld. Dit jaar begon het Westnijlkoortsseizoen al in week 24, zo’n twee weken eerder dan in voorgaande jaren. Waarschijnlijk door de zeer hoge temperaturen. Het aantal gevallen is ook veel groter dan normaal. Tot en met 13 september is al bij 948 mensen Westnijlkoorts vastgesteld en zijn er al 90 mensen overleden. Hiermee is het veruit de grootste Westnijlkoortsuitbraak in de EU tot nu toe. In onderstaande figuur staat weergegeven waar het Westnijlvirus dit jaar, in 2017 en in de jaren 2011 tot en met 2016 bij mensen is vastgesteld. In de grafiek daaronder staat het aantal mensen dat jaarlijks geïnfecteerd is geraakt.

Voorkom muggenbeten in risicogebieden

Mensen die verblijven in of op reis gaan naar de gebieden waar Westnijlkoorts is vastgesteld, wordt aangeraden om muggenbeten te voorkomen. Het is nog onduidelijk hoe groot de kans is op het oplopen van een infectie na een muggenbeet in de gebieden waar Westnijlkoorts is vastgesteld. De kans op ernstige complicaties en overlijden na een infectie is groter bij oudere mensen en bij mensen met problemen met het immuunsysteem.

Voorbereiden op komst door muggenoverdraagbare ziekten

De Wageningen Universiteit laat weten dat je in Nederland nu nog niet ziek kunt worden van een muggenbeet. Met het oprukken van het Westnijlvirus in combinatie met de verdergaande klimaatverandering en de enorme aantallen verplaatsingen van mensen, trekvogels en goederen is het niet onwaarschijnlijk dat we in Nederland te maken krijgen met ziekten die door muggen kunnen worden overgedragen.