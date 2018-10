Grote subsidie voor ontwikkeling e-health hartrevalidatie

Elk jaar krijgen meer dan drie miljoen mensen in Europa een hartinfarct. Voor de helft van hen was dat niet de eerste keer. Deze herhaalinfarcten zijn grotendeels te voorkomen door de leefstijl te verbeteren na het eerste hartinfarct. Patiënten krijgen hiervoor vaak hartrevalidatie aangeboden. Deze programma’s bestaan uit bewegingsoefeningen, gecombineerd met leefstijladviezen. Hartrevalidatie wordt aangeboden in gespecialiseerde centra.



Als alle hartpatiënten hartrevalidatie zouden volgen, kan de sterfte aan hartinfarcten naar schatting met 26 procent dalen en ziekenhuisopnames met meer dan 30 procent. Ondanks deze voordelen, volgt minder dan de helft van de hartpatiënten een revalidatieprogramma. Dit komt vooral omdat veel mensen de centra voor hartrevalidatie te ver weg vinden. Ook zijn er veel bezwaren tegen de beperkte mogelijkheid om een individueel programma te volgen.



Uit onderzoek blijkt dat een revalidatieprogramma via internet dezelfde resultaten kan boeken als revalidatie in een centrum. Een e-health toepassing voor hartrevalidatie zou daarom veel bezwaren van patiënten kunnen wegnemen. Zo’n toepassing is nu niet beschikbaar. Met een Eurostar subsidie van 1,9 miljoen euro gaat een Europees consortium van onderzoekers en bedrijven CaRe opzetten, een mobiel platform voor hartrevalidatie.



CaRe is een samenwerking tussen de Deense bedrijven Welfare Denmark en Tutee, het Zwitserse bedrijf Ateleris en de onderzoeksgroep van Maria Hopman van het Radboudumc. Met het CaRe programma kunnen patiënten thuis revalideren. Zij kunnen hun eigen doelen stellen, via internet contact hebben met hun therapeut en een individueel trainingsprogramma volgen. De initiatiefnemers van CaRe zullen evalueren of hiermee het aantal deelnemers aan hartrevalidatie zal toenemen.



CaRe komt naar verwachting vanaf 2021 wereldwijd beschikbaar voor fysiotherapeuten en ziekenhuizen die hartrevalidatie aanbieden.