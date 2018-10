Sneller op de been en aan het werk na knieprothese

Samenwerking met 6 andere ziekenhuizen

De nieuwe zorg heeft tot doel om deze patiënten sneller te laten terugkeren naar werk. Met het onderzoeksgeld gaan wetenschappers en clinici van Amsterdam UMC, locatie VUmc (afdeling sociale geneeskunde) en Amsterdam UMC, locatie AMC (Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en Orthopedie) en zes ziekenhuizen samenwerken om de effectiviteit van deze mogelijk betere zorg te evalueren.

Casemanager en mobiele app

'We zijn ontzettend blij met deze subsidie', zegt projectleider dr. Pieter Coenen. 'We verwachten dat ons programma kwaliteit van leven van patiënten met een knieprothese verbetert, terwijl de kosten voor gezondheidszorg en werkverzuim zullen verminderen.' De zorg houdt in een actieve verwijzing van de behandelend orthopedisch chirurg naar een (para)medisch gespecialiseerde casemanager, een revalidatieprogramma gericht op het halen van door de patiënt geformuleerde participatiedoelen en op maat advies via een mobiele app. In een groot onderzoek met patiënten vanuit zes ziekenhuizen in heel Nederland zal de effectiviteit van dit programma worden getest.

Bijna 60.000 knieprotheses in 2030

Schattingen geven aan dat er in 2030 zo'n 57.900 mensen een knieprothese nodig hebben in Nederland. Door deze operatie is de patiënt lang uit de running. Zo blijkt dat deze patiënten gemiddeld pas veertig weken na hun operatie terugkeren naar werk. Met de nieuwe zorg die in dit onderzoek zal worden geëvalueerd, denkt Amsterdam UMC de terugkeer naar werk aanzienlijk te kunnen versnellen.