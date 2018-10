Speciale ‘pleister’ voorkomt weglekken hersenvocht na operatie

Lekkage van hersenvocht na een hersenoperatie is een veel voorkomende en vervelende complicatie. Neurochirurg Tristan van Doormaal uit het UMC Utrecht ontwikkelde daarom samen met het Brain Technology Institute in Utrecht en Polyganics bv in Groningen een ‘pleister’ die ervoor moet zorgen dat de hersenvliezen na een operatie gesloten blijven. Dit meldt het UMC Utrecht maandagmiddag.

Mest voorkomende complicaties

Lekkage van hersenvocht is een van de meest voorkomende complicaties na een hersenoperatie vanwege bijvoorbeeld een aneurysma, epilepsie of hersentumor. Ongeveer 1 op de 15 patiënten krijgt hiermee te maken. Deze lekkage heeft vaak zeer vervelende gevolgen; langere hersteltijd in het ziekenhuis, plaatsing van een drain of hersteloperatie en het risico op een levensbedreigende infectie. Eigenlijk is er niets op de markt dat dit probleem bewezen tegengaat.

Hoe werkt de pleister

Nadat de neurochirurg zich vijf jaar geleden afvroeg, wat de meest voorkomende én aller vervelendste complicatie was voor de patiënten, bedacht hij de ‘pleister’ om hersenvocht lekkage tegen te gaan. Van Doormaal: 'We hadden iets nodig dat de hersenvliezen 100% waterdicht zou maken. De huidige lijmsoorten of andere middelen zijn vaak niet specifiek voor hersenvliezen gemaakt en boden daarom onvoldoende resultaat'.

Zelfoplossend

'Ik ben toen in contact gekomen met Polyganics bv, een medisch technologie bedrijf in Groningen, met het idee van een soort pleister. Samen ontwikkelden we een synthetische variant die we kunnen vastmaken in een vochtige omgeving. De hersenen drijven namelijk in vocht, en dit maakt het lastig iets echt goed vast te plakken. Deze pleister zuigt zich als het ware vast en blijft lang genoeg zitten om er nieuw hersenvlies in te laten groeien. Uiteindelijk lost de pleister vanzelf op en is het gevaar geweken', aldus Van Doormaal.

Onderzoek

Inmiddels heeft Van Doormaal de eerste twee patiënten behandeld. In de studie, waar ook het Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis in Tilburg en het UniversitätsSpital Zürich in Zwitserland aan meewerken, nemen in totaal veertig patiënten deel. In het voorjaar van 2019 verwacht van Doormaal de eerste resultaten. De patiënten worden sowieso tijdens de studie tot uiterlijk een jaar gevolgd. In het najaar van 2019 verwacht hij, bij positieve resultaten, dat de pleister voor regulier gebruik beschikbaar komt.