Grotere kans op longontsteking door nabijgelegen geitenhouderij bewezen

Noord-Brabant en Limburg

Het nieuwste onderzoek is gehouden in de jaren 2014-2016 in het oosten van Noord-Brabant en het noorden van Limburg. Zowel het eerste als het tweede onderzoek is uitgevoerd door het Nivel in samenwerking met IRAS/UU, WUR en het RIVM.

Oorzaken nog onbekend

De oorzaken van de relatie tussen het wonen nabij een geitenbedrijf en een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking zijn nog niet bekend en worden nader onderzocht. Daarnaast lopen er studies om meer duidelijkheid te krijgen of de kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een geitenhouderij ook in andere provincies verhoogd is.

Pluimveehouderijen

Tevens wordt niet alleen de nabijheid van geitenhouderijen, maar ook die van pluimveehouderijen onderzocht. Het eerder gevonden verband tussen een verhoogde kans op het oplopen van een longontsteking en het wonen nabij een pluimveehouderij kon in de nieuwe studie alleen worden bevestigd voor het jaar 2014.

Het onderzoek

Het onlangs verschenen rapport is het resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd door het Nivel, het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS, Universiteit Utrecht), Wageningen University & Research (WUR). Het is een van de onderdelen van het Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO)-programma van het RIVM. Bij de analyses is gebruikgemaakt van gegevens uit de elektronische patiëntendossiers van huisartsen in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie Limburg.

Ministerie van VWS en Landbouw

De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het is een eerste deelonderzoek in een reeks van deelonderzoeken in het kader van het programma VGO3.