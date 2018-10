Antibiotica één van de meest voorgeschreven geneesmiddelen

In 2017 kreeg bijna 18% van de ingeschreven patiënten in een huisartsenpraktijk een antibioticum voorgeschreven. Dat is een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Amoxicilline, vooral voorgeschreven bij oor- en luchtweginfecties, was het meest voorgeschreven antibioticum; 5% van de ingeschreven patiënten ontving hiervoor een recept. Andere veel voorgeschreven antibiotica zijn nitrofurantoïne en amoxicilline clavulaanzuur. Nitrofurantoïne wordt vooral voorgeschreven bij urineweginfecties.

Antibiotica worden het vaakst voorgeschreven bij urineweginfecties

De meeste voorschriften van een antibioticum waren voor urineweginfecties, gevolgd door acute infecties van de bovenste luchtwegen en longontsteking.

Aanleiding onderzoek

Overmatig gebruik van antibiotica vergroot het risico op antibioticaresistentie. Nederlandse huisartsen zijn terughoudend in het voorschrijven van antibiotica in vergelijking met hun Europese collega’s. Toch schrijven ook Nederlandse huisartsen regelmatig antibiotica voor wanneer richtlijnen dit niet aanbevelen. Dit bleek uit eerder onderzoek van het Nivel, ‘Antibioticagebruik bij luchtweginfecties in de eerste lijn’.