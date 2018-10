Mogelijke doorstart MC Slotervaart

Zorgondernemer Sinan Belhawi zegt tegenover BNR dat er aan het einde van de week meer duidelijk is over het failliete MC Slotervaartziekenhuis. Belhawi is één van de drie serieuze kandidaten voor de overname van het ziekenhuis.

‘We zijn er dag en nacht mee bezig, we moeten het Slotervaart redden, het is geen one man show, het is een hundred men show’, aldus Belhawi. Deze laat weten het te belachelijk voor woorden te vinden dat een verzekeraard bepaald of een ziekenhuis blijft bestaan of niet. Daarnaast zegt hij dat het een unieke kans is.

Belhawi: 'Het old boys network heeft gefaald om dit overeind te houden, wij kunnen als innovatoren het verschil maken.'