Homoparen met kinderwens kunnen volgend jaar ook in Nederland terecht

Tot op heden was dit allen onder stikte voorwaarden in Nederland mogelijk. Veel stellen moesten daarom uitwijken naar het buitenland.

In twee klinieken kan men in 2019 terecht voor draagmoederschap voor homostellen. Marc Scheijven, directeur van kliniek Nij Geertgen zegt tegen De Monitor: ‘Ik vind het te gek voor woorden dat homostellen, maar ook vrouwen met bijvoorbeeld oncologische klachten, naar het buitenland moeten gaan om daar hun kinderwens in vervulling te laten gaan, terwijl alle medische en technische ervaring en kennis in huis is.’