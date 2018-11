RIVM: Alcoholconsumptie Nederlanders met 19% gedaald

Uit de voedselconsumptiepeiling (VCP) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) komt naar voren dat de consumptie van alcoholhoudende drank onder 9-69 jarigen met bijna 20% is afgenomen ten opzichte van vorige meting in 2007-2010.

Dit sluit aan bij andere cijfers. Zo is er een daling te zien voor wat betreft overmatig drinken van 24% in de afgelopen 15 jaar. Ook daalt alcohol tijdens verkeersdeelname van 4% in 2002 naar 1,4% in 2017. En komt het steeds minder vaak voor dat vrouwen tijdens de zwangerschap alcohol drinken, namelijk 8,9% in 2015 tegenover 22,4% in 2007.

Peter de Wolf, directeur STIVA is verheugd over deze cijfers: “Opnieuw zien we bevestigd dat verantwoord drinken in Nederland de norm is. Gezamenlijke inspanningen via het nog af te sluiten Nationale Preventie Akkoord zullen hopelijk nog een extra boost geven aan het tegengaan van problematisch alcoholgebruik.”

Over voedselconsumptiepeiling

Het RIVM bracht het voedingspatroon onder ruim 4000 kinderen en volwassenen in kaart. Deze voedselconsumptiepeiling bevat gedetailleerde gegevens over wat, waar en wanneer Nederlanders eten en drinken. Met deze gegevens kunnen beleidsmakers en professionals aan de slag voor gezonde voeding en duurzaam en veilig voedsel, productinnovatie, voorlichting en voedingsonderzoek.