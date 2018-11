Aantal hiv-infecties nemen af

In 2017 zijn minder mensen gediagnosticeerd met hiv dan in 2016 (750 in 2017 t.o.v. 820 in 2016). De cijfers, die vandaag online zijn gepubliceerd in het jaarlijkse HIV Monitoring Report, laten tevens zien dat de meeste mensen met hiv nu binnen enkele maanden na het stellen van de diagnose starten met een hiv-behandeling. Echter, nog steeds worden te veel mensen pas gediagnosticeerd wanneer zij al een verzwakt immuunsysteem of zelfs aids hebben (37% van mannen die seks hebben met mannen, 63% van de andere mannen en 52% van de vrouwen in 2017).

Desalniettemin heeft Nederland nu de UNAIDS 90-90-90 ‘fast track’ doelstelling voor 2020 bereikt. In 2017 was 90% van het geschatte aantal mensen dat in Nederland leeft met hiv zich bewust van hun hiv-positieve status, 93% van hen werd behandeld en bij 95% daarvan was het virus in het bloed niet langer aantoonbaar.

Een andere wezenlijke maat betreffende het beloop van de hiv-epidemie, het geschatte aantal jaarlijks nieuw opgelopen infecties, neemt ook af, tot 450 in 2017. De neerwaartse trend van nieuw opgelopen infecties in de afgelopen jaren bevestigt dat Nederland ook op weg is om een andere UNAIDS ‘fast track’ doelstelling voor 2020 te halen, namelijk een afname van 75% in het aantal jaarlijks nieuw opgelopen infecties ten opzichte van in 2010.

Professor Peter Reiss, directeur van Stichting HIV Monitoring: “Het is bemoedigend dat het aantal nieuw opgelopen infecties ieder jaar blijft dalen. Het bereikt hebben van alle drie de pijlers van de UNAIDS 90-90-90 doelstelling heeft zeker bijgedragen aan het voorkomen van verdere overdracht van hiv. Tegelijkertijd moeten we de hiv-preventie verder optimaliseren, waaronder het implementeren van PrEP, om hiv-transmissie tot het minimum terug te dringen. Bovendien moeten we onze aandacht verleggen naar het wegnemen van de structurele barrières welke vroegtijdige diagnose en daardoor ook behandeling van hiv nog steeds in de weg staan.”