Geneesmiddelentekorten in 2018 weer gestegen

Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland is in 2018 weer gestegen. Sterker nog dan een jaar eerder. De tekorten in 2016 liepen met drie procent op tot 732 in 201

Nu is er een stijging van maar liefst 5 procent naar 769. ‘Het is dweilen met de kraan open’, stelt voorzitter Gerben Klein Nulent van de KNMP. ‘Patiënt en apotheker hebben hier dagelijks enorme last van. De patiënt krijgt regelmatig een ander doosje, omdat de apotheker moet uitwijken naar een alternatief. Apothekers hebben er veel werk aan om dit allemaal te regelen.’ Dit schrijft de apothekersorganisatie op de website.

In het oog springende tekorten in 2018 waren onder meer de anticonceptiepil, waardoor onder Nederlandse vrouwen onrust en onzekerheid ontstond. Het niet beschikbaar zijn van levodopa/carbidopa had impact op patiënten met de ziekte van Parkinson, omdat deze patiënten heel nauwkeurig ingesteld zijn. Verslavingsartsen sloegen alarm toen refusal niet beschikbaar was. Het middel tegen alcoholverslaving is er nu weer tijdelijk. Veel tekorten waren er ook bij de oogpreparaten en antibiotica.

De almaar oplopende tekorten hebben diverse oorzaken. Door de Wet geneesmiddelenprijzen en het preferentiebeleid van de zorgverzekeraars zijn in de loop der jaren de prijzen enorm gedaald. Voor fabrikanten is Nederland daarom een weinig aantrekkelijke markt. Ze houden hun voorraden bewust laag en in het geval van een hapering in het productieproces ontstaan snel tekorten.

De KNMP stelt vast dat er sinds 2010 sprake is van een stijging van de tekorten, ondanks de inzet van de werkgroep geneesmiddelentekorten onder regie van het ministerie van VWS. De KNMP pleit al langere tijd voor een versoepeling van het preferentiebeleid. De KNMP is positief over het voorstel om in Nederland de voorraden te verhogen. Klein Nulent: ‘Zeker voor de veel gebruikte middelen en bepaalde middelen waar uit oogpunt van goede patiëntenzorg geen tekort van mag zijn. Met name de fabrikanten zullen hun voorraden moeten verhogen. Apothekers hebben daar beperkte mogelijkheden voor.’

De KNMP vreest voor de tekorten in 2019. ‘We weten nog niet hoe de Brexit gaat uitpakken, maar ook hierdoor kunnen problemen ontstaan. Voorts kennen we nog niet de effecten van de invoering van de Falsified Medicines Directive, waardoor mogelijk nog meer tekorten optreden van fabrikanten die hun productie om economische redenen staken.’

Voor de apothekersorganisatie brengt KNMP Farmanco de geneesmiddelentekorten in kaart. Indien een geneesmiddel landelijk niet verkrijgbaar is, gedurende minimaal 14 dagen, noteert KNMP Farmanco een nieuw tekort voor het jaarlijkse overzicht. Meldingen door apothekers verifieert KNMP Farmanco altijd bij de fabrikanten. Farmanco houdt als enige instantie in Nederland al 15 jaar statistieken bij.