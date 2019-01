Record aantal levertransplantaties in UMCG door nieuwe perfusietechniek

In 2018 zijn in het UMCG 73 levertransplantaties uitgevoerd. De afgelopen jaren werden gemiddeld 60 levertransplantaties uitgevoerd en in 2017 waren het er nog 56. Deze toename van liefst 20 procent is nagenoeg geheel toe te schrijven aan het gebruik van normotherme machine preservatie van donorlevers, die in eerste instantie waren afgekeurd. Met deze innovatieve techniek, die in het UMCG is ontwikkeld, is het mogelijk om meer donorlevers geschikt te maken voor transplantatie. De resultaten van de transplantaties die via deze techniek mogelijk zijn geworden, zijn tot nu toe goed. Er is een 100% transplantaat- en patiëntenoverleving.