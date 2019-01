Nieuwe behandeling voor hartritmestoornissen beschikbaar

Als eerste in Nederland hebben cardiologen en hartchirurgen van het Catharina Hart- en Vaatcentrum een nieuwe techniek toegepast bij een patiënt met hartritmestoornissen. De nieuwe techniek is voor patiënten minder pijnlijk. Bovendien herstellen patiënten sneller en hoeven zij na de behandeling minder medicijnen te slikken. Het gaat om de Convergent-procedure. De nieuwe procedure is bedoeld voor patiënten met een complexe vorm van boezemfibrilleren.

De Convergent-procedure bestaat uit twee stappen, die door twee verschillende specialisten in een tijdsperiode van enkele weken na elkaar worden uitgevoerd.

Stap 1: kijkoperatie door hartchirurg De eerste stap is een kijkoperatie door de hartchirurg. Tijdens die operatie schakelt de hartchirurg de elektrische prikkels die de hartritmestoornissen veroorzaken aan de buitenkant van het hart uit. “Dat gebeurt met verhitting op plaatsen buiten het hart waar de prikkels ontstaan. Door deze te onderbreken, roep je de prikkels als het ware een halt toe”, verduidelijkt hartchirurg Niels Verberkmoes. Die operatie wordt via een zeer klein sneetje – 2 tot 3 centimeter – onder het borstbeen uitgevoerd. Daardoor ervaart de patiënt minder pijn. De hele operatie duurt gemiddeld één tot anderhalf uur en is daarmee veel korter dan de huidige behandeling. Een patiënt verblijft na deze operatie dan ook minder lang in het ziekenhuis.

Stap 2: Katheterbehandeling door cardioloog Na de operatieve ingreep door de hartchirurg komt de patiënt enkele weken later bij de cardioloog om op eenzelfde manier het hart aan de binnenkant te behandelen. Door middel van een katheter die via de lies in het hart wordt ingebracht, wordt weefsel aan de binnenkant van het hart gebrand of bevroren, zodat er ook van binnenuit geen elektrische prikkels meer zijn die een hartritmestoornis veroorzaken. Na deze ingreep ervaart gemiddeld 85 procent van de patiënten geen hartritmestoornissen meer. Voordeel is ook dat patiënten na deze behandeling minder medicijnen hoeven te slikken.

110.000 nieuwe patiënten per jaar

Jaarlijks melden zo’n 110.000 nieuwe patiënten zich met hartritmestoornissen bij de huisarts (bron: NIVEL). Boezemfibrilleren treft vooral ouderen en vaker mannen dan vrouwen. Klachten die veel voorkomen bij een hartritmestoornis zijn hartkloppingen, hartoverslagen, een pijnlijk of drukkend gevoel op de borst, zweten, misselijkheid, een licht gevoel in het hoofd, of een onprettig, angstig of benauwend gevoel. De hartkloppingen kunnen in aanvallen komen, afgewisseld met een normaal hartritme. Bij een aanval verandert het hartritme plotseling en wordt dan even plotseling weer normaal.