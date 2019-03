Injecteerbare pleister bij knieartrose

Het onderzoek moet onder andere mogelijk maken dat (stam)cellen in de injecteerbare pleister kunnen worden verpakt die zorgen voor beter herstel van kraakbeen. ReumaNederland stelt 600.000 euro beschikbaar voor deze onderzoeksgroep die tevens door ReumaNederland de titel Research Centre of Excellence krijgt toegekend.

Op vrijdag 8 maart nodigt de vakgroep patiënten en geïnteresseerden uit om bij de uitreiking van deze titel aanwezig te zijn. Verschillende medewerkers geven een korte, en voor een breed publiek toegankelijke, presentatie van hun werk. Het programma start om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw de Horst (C101), UT. Aanmelden kan via deze link.

Met de Research Centres of Excellence die voorop lopen in het onderzoek naar artrose wil ReumaNederland een doorbraak stimuleren in de behandeling van mensen met artrose. Artrose treft bijna 1,4 miljoen mensen in Nederland. Behandelingen zijn nu nog beperkt tot leefstijladviezen, pijnbestrijding en oefentherapie en in het uiterste geval een prothese. De komende periode worden in totaal zeven universitaire onderzoeksgroepen in Nederland benoemd tot Research Centres of Excellence voor artrose. Voor de Research Centres artrose stelt ReumaNederland in totaal 3,8 miljoen euro beschikbaar.

DOORBRAKEN NODIG DIE HET LEVEN MET ARTROSE VERBETEREN

Veel mensen met artrose worden dagelijks beperkt door pijn en door kapotte gewrichten die moeilijk bewegen. Recent onderzoek van ReumaNederland onder mensen met artrose bevestigt dat ondanks de huidige behandelingen 97% van de mensen met artrose hinder ervaart in hun dagelijks leven. Zij worden door pijn, verminderde mobiliteit en vermoeidheid beperkt bij dagelijkse handelingen zoals lopen, opstaan, traplopen of het openmaken van verpakkingen. Dat heeft grote invloed op hun arbeidsproductiviteit en hun sociale leven.

Prof. dr. Marcel Karperien, hoofdonderzoeker van het Research Centre of Excellence van de Universiteit Twente: “De injecteerbare pleister is al in ontwikkeling en de resultaten tot nu toe stemmen ons positief. De komende vijf jaar willen we benutten om de pleister verder door te ontwikkelen maar ook om daadwerkelijk te gaan beginnen met testen in patiënten. Met de steun van ReumaNederland verwachten wij binnen 1 à 2 jaar de pleister te kunnen gaan testen in de eerste tien patiënten.”

Lodewijk Ridderbos, algemeen directeur ReumaNederland: “Wij willen dat er voor de grote groep Nederlanders met artrose behandelingen komen die hun klachten en beperkingen écht aanpakken. Een injecteerbare pleister die defecten in het kraakbeen kan herstellen is daar een belangrijke stap in. We kijken dan ook uit naar de resultaten in het onderzoek prof. dr. Marcel Karperien. Er is veel behoefte aan doorbraken uit wetenschappelijk onderzoek die de pijn en beperkte mobiliteit bij artrose verhelpen.”

OVER ARTROSE

Artrose is een aandoening van het kraakbeen en bot van in de gewrichten. Bij artrose wordt het kraakbeen in de gewrichten dunner en brokkelig. Soms verdwijnt het helemaal, waardoor het onderliggende bot beschadigd kan raken of kan gaan vervormen. Het verlies van kraakbeen, het over elkaar heen schuren van bot en de ontstane botuitsteeksels zorgen voor pijn en stijfheid in de gewrichten. In Nederland hebben bijna 1,4 miljoen mensen artrose in één of meerdere gewrichten. Artrose is daarmee de meest voorkomende vorm van reuma.