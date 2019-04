Bloeddruk-onderzoek: Groente-eters gezocht die 4-Daagse gaan lopen

Voor een bloeddrukonderzoek zijn onderzoekers van het Radboudumc op zoek naar Vierdaagselopers die in de komende dertien weken veel nitraatrijke groente willen eten of rodebietensap willen drinken. 'De onderzoekers willen dit jaar in het Vierdaagseonderzoek uitzoeken of het verhogen van de inname van nitraat langdurig effect heeft op de bloeddruk en op sportprestaties', zo meldt het Radboudumc maandag.