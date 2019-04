Aantal soa diagnoses stabiel

In 2018 voerden de Centra Seksuele Gezondheid (CSG Centrum Seksuele Gezondheid ’s) in totaal 152.217 soa Seksueel overdraagbare aandoeningen -consulten uit. Dat is bijna gelijk aan het aantal consulten in 2017. Het aantal consulten nam af onder heteroseksuelen, maar nam toe bij mannen die seks hebben met mannen.

Na een jarenlange stijging is sinds drie jaar het percentage CSG bezoekers met een soa stabiel. Wel nam in 2018 het aantal hiv humaan immunodeficientievirus -diagnoses verder af met 13% vergeleken met 2017. Ook bij de hiv-behandelcentra is een jarenlange daling te zien in het aantal nieuwe patiënten met hiv. Dit blijkt uit de cijfers van Stichting Hiv humaan immunodeficientievirus Monitoring.

De Thermometer seksuele gezondheid bericht over de belangrijkste cijfers en trends van soa en seksuele gezondheid in Nederland. In juni 2019 verschijnt het jaarrapport soa in Nederland in 2018.