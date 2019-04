CBS ziet verkoop hooikoortsmedicatie al vroeg pieken

Hooikoortspatiënten hebben in 2019 relatief vroeg in het jaar medicijnen gekocht voor hun pollenallergie. 'De eerste piek in aanschaf van hooikoortsmedicatie lag al in februari en begin maart, ruim een maand eerder dan in voorgaande jaren', zo meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over de verkoop van hooikoortsmedicatie, de hooikoortsindex.

Hooikoortsindex

In het voorjaar van 2018 heeft het CBS voor het eerst de hooikoortsindex gepubliceerd. Deze index brengt aan de hand van verkoopgegevens van hooikoortsmedicatie bij drogisterijen het verloop van het hooikoortsseizoen in beeld. In 2018 was mede door het warme weer in april een hogere piek in verkoopcijfers van hooikoortsmedicatie te zien dan in voorgaande jaren.

Elkerliek ziekenhuis

De omzetindex laat het verloop in de wekelijkse verkoop van hooikoortsmedicatie zien, ten opzichte van de gemiddelde weekomzet in 2016. Daarbij worden ook de veranderingen in hoeveelheid allergene pollen in de lucht weergegeven. De aantallen pollen, gemeten door het Elkerliek ziekenhuis, zijn weergegeven voor soorten die een matige, sterke of zeer sterke allergene reactie opwekken zoals de hazelaar, els, berk, grassenfamilie, zuring, weegbree, libanonceder, alsem en ambrosia. Pieken in de verkoop van zelfzorgmedicijnen tegen hooikoorts blijken min of meer samen te vallen met pieken in de concentratie van pollen in de lucht.

Hoge pollenconcentratie in februari

In februari werd na een week met relatief hoge temperaturen een sterke toename van pollen gemeten, vooral van elzen en hazelaars. Daarna was gelijk een toename in de verkoop van hooikoortsmedicatie te zien, die een paar weken aanhield. Begin maart daalde de verkoop van deze producten weer. De pollenconcentratie in de lucht was toen ook sterk verminderd.

Omzet zelfzorgmedicatie tegen hooikoorts

De hooikoortsindex, de omzetindex van hooikoortsmedicatie, is gebaseerd op wekelijkse verkoopcijfers van drogisterijen. Het gaat hier om zelfzorgmedicatie die zonder voorschrift te koop is bij een drogist. Dit is medicatie in de vorm van tabletten, neussprays of oogdruppels die de allergische reactie remmen. Deze wekelijkse gegevens worden door het CBS Center for Big Data Statistics (CBDS) bewerkt tot een wekelijkse omzetindex van hooikoortsmedicatie. De omzetindex beoogt niet de omvang van de totale verkopen van hooikoortsmedicatie in Nederland te geven, maar door de ontwikkelingen in de weekomzetten meer inzicht te geven in het verloop van het hooikoortsseizoen en de aankoopmomenten van consumenten.