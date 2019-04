Nivel: sommige informatie moeilijk vindbaar op websites zorgverzekeraars

Informatie op de websites van zorgverzekeraars is niet altijd even goed te vinden voor verzekerden. Dit meldt Nivel dinsdag.

Nederlandse Zorgautoriteit

Over zeven van de tien onderzochte onderwerpen, zoals de vergoeding voor fysiotherapie, kan minimaal driekwart van de verzekerden informatie vinden. Over andere onderwerpen, zoals de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg, kan de helft of minder dan de helft informatie vinden zo blijkt onderzoek van het Nivel onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergelijkbare informatie

In ons zorgverzekeringsstelsel is iedereen verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Verzekerden mogen zelf kiezen bij welke zorgverzekeraar zij dat doen, wat voor type polis zij afsluiten en of zij bijvoorbeeld voor een vrijwillig eigen risico kiezen. Het is van belang dat verzekerden toegang hebben tot vergelijkbare informatie over de verschillende zorgverzekeringen, zodat zij een goede keuze kunnen maken. Hiervoor moet de informatie aanwezig zijn en vindbaar voor verzekerden. Het Nivel deed onderzoek naar de vindbaarheid van informatie op de websites van zorgverzekeraars voor verzekerden.

Vindbaarheid informatie verschilt tussen onderwerpen

Het percentage verzekerden dat informatie over de verschillende onderwerpen kon vinden, lag tussen de 36% en 84%. Programmaleider Judith de Jong licht toe: ‘De meeste respondenten konden de vergoeding voor fysiotherapie vinden (84%); het overzicht van nagenoeg gelijke polissen werd door de minste respondenten gevonden (36%).’ Dat laatste is een overzicht van (vrijwel) dezelfde polissen die door één zorgverzekeraar of binnen hetzelfde concern worden aangeboden.

Vindbaarheid informatie verschilt tussen websites

Voor een aantal onderwerpen, zoals de vergoeding voor orthodontie, zijn grote verschillen qua vindbaarheid gevonden tussen de verschillende websites van zorgverzekeraars. Deze verschillen hingen samen met de presentatie van de informatie. Op sommige sites staat bijvoorbeeld in het vergoedingenoverzicht dat orthodontie niet wordt vergoed vanuit de basisverzekering en is pas na een aantal keer doorklikken zichtbaar dat er in uitzonderlijke gevallen wél vergoeding mogelijk is.

Het onderzoek

Het Nivel heeft, in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit, een online vragenlijst gestuurd naar ongeveer 6.600 leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel, van wie iets minder dan de helft heeft gereageerd. Deelnemers werd gevraagd op websites van zorgverzekeraars antwoorden te zoeken op vragen over de zorgverzekering. Vervolgens is hen gevraagd hoe gemakkelijk of moeilijk deze informatie te vinden was. Iedere deelnemer zocht op één website; in totaal zijn tien onderwerpen en 36 websites van zorgverzekeraars onderzocht.