Vaak meer dan 1 tekenbeet

Bijna 1 op de 5 mensen die een tekenbeet meldt op Tekenradar.nl had meerdere tekenbeten tegelijk. Vind je bij het controleren van je lichaam een teek, zoek dan verder naar andere tekenbeten. Afgelopen jaar gaven mensen de meeste tekenbeten door vanuit Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland. Als je deze gegevens corrigeert voor het aantal inwoners is de top 3: Drenthe, Gelderland en Utrecht.

“Na een bezoek aan het groen een tekencheck doen” is al een paar jaar de slogan van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en Wageningen University. Uit informatie van tienduizenden meldingen op Tekenradar.nl blijkt dat je altijd moet blijven zoeken, nadat je 1 teek op je lichaam vindt. “De meeste mensen melden maar 1 teek. Maar bijna 1 op de 5 mensen meldt 2 of meer tekenbeten,” vertelt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM. Vind je één of meer teken, meld het dan ook aan anderen met wie je op pad bent geweest. Zij kunnen zichzelf dan ook extra goed kunnen controleren.

Verdeling tekenbeten over het land

In heel Nederland kun je een tekenbeet krijgen. De onderzoekers van het RIVM en Wageningen University zien wel grote regionale verschillen in het aantal meldingen dat mensen via Tekenradar.nl doorgeven. Bijna een kwart van de tekenbeetmeldingen kwam uit Gelderland. Noord-Brabant en Noord-Holland komen op plaats 2 en 3 van provincies met de meeste tekenbeten. Als je het aantal meldingen aanpast voor het aantal inwoners dat in een provincie woont, dan vormen Drenthe, Gelderland en Utrecht de top 3.

Hemelvaart en Pinksteren

Tijdens het Hemelvaarts- en pinksterweekend gaan veel mensen kamperen, wandelen in het bos of BBQ’en in het park of in de tuin. Wie geniet van het groen, moet ook een tekencheck doen, helemaal nu. Van den Wijngaard: “Elk jaar in juni en juli krijgen we de meeste tekenbeetmeldingen binnen. Ongeveer de helft van alle meldingen per jaar worden in deze twee maanden op Tekenradar.nl gemeld.”

Ziek na een tekenbeet

Elk jaar bijten meer dan een miljoen teken iemand in Nederland. Van de 100 mensen die gebeten worden, krijgen 2 tot 3 de ziekte van Lyme. Teken kunnen ook andere ziekteverwekkers overdragen. Wie een vastgebeten teek snel verwijdert, heeft een kleinere kans om ziek te worden. Het is daarom verstandig om snel een tekencheck te doen nadat je in een groene omgeving bent geweest.