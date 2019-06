OLVG-verpleegkundige brengt chemo per bakfiets thuis

Voor kankerpatiënten van het OLVG is het vanaf deze maand mogelijk om thuis oncologische zorg te krijgen. 'De zorg wordt verricht door de oncologieverpleegkundige die per elektrische bakfiets naar de patiënten toe komt', zo laat het OLVG donderdag weten. .

Nieuwe service

Het OLVG start met een pilot waarbij een deel van de kankerbehandeling thuis bij de patiënt wordt toegediend. ‘Tijdens een kankerbehandeling brengen patiënten veel tijd in het ziekenhuis door. Wij weten dat deze periode als zeer belastend wordt ervaren. Met deze nieuwe service kunnen we een deel van de behandeling gewoon thuis bij de patiënt verzorgen. Uiteraard onder begeleiding van hun eigen OLVG oncologieverpleegkundige. Zorg precies zoals in het ziekenhuis, maar dan thuis met de vertrouwde gezichten. Voor veel patiënten is dat een stuk prettiger, aldus Maud Geenen, oncoloog in OLVG.

Chemo thuis, ook ‘driehoog achter’

Om de zorg thuis mogelijk te maken, is gekeken hoe OLVG-verpleegkundigen zo snel en makkelijk mogelijk bij mensen thuis kunnen komen. ‘Met de auto in Amsterdam is niet ideaal. De elektrische bakfiets is daarom echt een uitkomst. Parkeren is geen probleem en met een speciale rugtas kom je vervolgens gemakkelijk bij de patiënt thuis, ook driehoog achter, aldus oncologieverpleegkundige Lisette Bruijnis.

Pilot

Vier oncologieverpleegkundigen uit OLVG locatie Oost en West starten met de pilot. Een half jaar lang rijden de oncologieverpleegkundigen twee dagen per week naar de patiënten. Tijdens de pilot onderzoeken we of patiënten de behandeling thuis inderdaad prettiger vinden dan in het ziekenhuis . Daarnaast moet blijken of de ”bakfietsdienst” het werkplezier van de oncologieverpleegkundigen verhoogd. Afhankelijk hiervan breiden we het aantal thuisbehandelingen uit.

De juiste zorg, op de juiste plek

De pilot is onderdeel van het programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Samen met andere zorgverleners zoekt OLVG continu naar manieren om zorg te verplaatsen naar die plek die prettig is voor patiënten (bijvoorbeeld dichterbij mensen thuis), (te dure en overbodige) zorg te voorkomen en zorg waar mogelijk te vervangen door bijvoorbeeld eHealth. De pilot Oncologische Zorg Thuis wordt ondersteund door het ministerie van VWS en Zilveren Kruis.