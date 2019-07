CT-scan van het hart mogelijk in St Jansdal Lelystad

In St Jansdal Lelystad is het vanaf 9 juli mogelijk een CT-scan van het hart te laten maken. De CT-scan brengt het hart en de kransslagaders gedetailleerd in beeld, waardoor afwijkingen aan de kransslagaders direct kunnen worden aangetoond of uitgesloten. Door het onderzoek dichtbij huis aan te bieden in Lelystad, zijn patiënten niet meer afhankelijk van andere centra en krijgen zij snel meer duidelijkheid.

De CT-scan van het hart is een relatief nieuwe techniek die de afgelopen jaren sterk is verbeterd. Het onderzoek inclusief het voorbereiden van de patient en de nazorg vindt plaats tijdens een korte dagopname. De scan duurt gemiddeld een half uur en is weinig belastend voor de patiënt.

CT-scan hart: snel, veilig en betrouwbaar

Cardioloog Wisam Yassi: “Vaak wordt pijn op de borst gelinkt aan het hart, terwijl de klachten niet hoeven te komen door hartproblemen. De CT-scan van het hart is een snelle, veilige en zeer betrouwbare techniek. We kunnen van buitenaf, zonder dat we het lichaam in hoeven, kransslagaderverkalking en –vernauwing aantonen of uitsluiten. Voorheen moest de patiënt hiervoor een hartkatheterisatie ondergaan. We kunnen ook patiënten met een laag tot middelmatig risico op hartproblemen onderzoeken. Als we iets zien, bepalen we hoe ernstig het is en plannen we de vervolgstappen. Wanneer de oorzaak van de klachten niet gerelateerd is aan het hart, verwijzen we de patiënt door naar de huisarts.”

Cardiologen Wisam Yassi en Marc van der Zee zijn afwisselend aanwezig in Lelystad om het onderzoek uit te voeren. Bij het maken van de scan zijn tevens een radioloog en radiologielaboranten aanwezig. De uitslag van de scan ontvangt de patient op korte termijn van de polikliniek.

Door de CT-scan van het hart aan te bieden in Lelystad, wordt de afhankelijkheid van de patiënten in Lelystad aan andere centra verminderd en daarmee ook de reistijd. In de nabije toekomst wordt het team van cardiologen uitgebreid.