RIVM: vandaag smogalarm in veel delen van Nederland

Vandaag, donderdag 25 juli, geldt in delen van Noord-Brabant, Zuid-Holland, Limburg, Zeeland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht een smogalarm vanwege de vorming van ozon in de lucht. Dit heeft het RIVM bekendgemaakt.

Smogalarm

De luchtkwaliteit wordt in delen van deze provincies "zeer slecht". 'Bij een smogalarm kan iedereen last kan krijgen van luchtverontreiniging, terwijl de gebruikelijke smogwaarschuwing alleen geldt voor gevoelige groepen', aldus het RIVM.

Geen lichamelijke inspanning

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu adviseert mensen die klachten ondervinden om binnen te blijven - mits het daar koel genoeg is- en zware lichamelijke inspanning te beperken. Het advies geldt voornamelijk in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is.

Klachten

Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Raadpleeg bij klachten de huisarts of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst .

Ozonverwachting voor vrijdag en zaterdag

Op vrijdag is er opnieuw kans op smog, maar concentraties zullen naar verwachting lager zijn. Er geldt vrijdag een smogwaarschuwing voor mensen die gevoelig zijn voor smog. In de loop van vrijdag neemt de kans op buien en onweer toe. Dit zorgt er voor dat de ozonconcentraties op zaterdag omlaag zullen gaan en waarschijnlijk onder de waarschuwingsdrempel zakken.

Smog door ozon

Smog door ozon ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen. Dit komt in het voorjaar en in de zomer voor als er weinig (veelal zuidoostelijke) wind staat. De vervuilende stoffen, zoals stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen, worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Dit wordt ook wel zomersmog genoemd. In de andere seizoenen is de kracht van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie- en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel vastgesteld. De EU European Union -informatiedrempel is 180 microgram ozon per kubieke meter lucht. Bij (dreigende) overschrijding van deze waarde kunnen mensen, die gevoelig zijn voor smog, klachten krijgen en waarschuwt het RIVM. De luchtkwaliteit is dan "slecht" volgens de Nederlandse Luchtkwaliteitsindex.

De EU-alarmdrempel is 240 microgram ozon per kubieke meter lucht ("zeer slecht" volgens de Nederlandse luchtkwaliteitsindex). Wanneer deze waarde overschreden wordt, kan iedereen klachten krijgen. Als dit dreigt te gebeuren, zet het RIVM de waarschuwing om in een alarm.