Amsterdam neemt maatregelen tegen verkoop lachgas op straat

Raadsvragen

De afgelopen tijd zijn er raadsvragen gesteld en moties ingediend over lachgas. Deze vragen gingen vooral over de gezondheidseffecten van lachgas, lachgas en het broeikaseffect en de milieuvervuiling door lachgaspatronen en ballonnen. Er is ook veel aandacht geweest voor de verkoop van lachgas in de binnenstad. Burgemeester Halsema heeft dinsdag 3 september aan de gemeenteraad een brief gestuurd over de maatregelen die de gemeente de komende tijd gaat nemen.

Verkoop in openbare ruimte aanpakken

'Omdat de overlast door verkoop van lachgas op straat en de signalen over gezondheidsincidenten bij excessief gebruik flink zijn toegenomen, gaan we lachgas reguleren door de verkoop in de openbare ruimte aan te pakken. Daarnaast gaat de gemeente zich ervoor inzetten gezondheidsschade bij jonge mensen te voorkomen', aldus Halsema.