Meer kennis nodig bij verpleegkundigen en verzorgenden over osteoporose en fractuurrisico

Verpleegkundige en verzorgende professionals ervaren een gebrek aan kennis over osteoporose en fractuurrisico. Zij komen kennis tekort over preventieve maatregelen, risicofactoren, de aandoening zelf en medicatie. De ontwikkeling van een landelijke richtlijn voor verpleegkundige en verzorgende professionals lijkt een goede eerste stap om deze knelpunten aan te pakken. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Veel verpleegkundigen en verzorgenden hebben te maken met cliënten met osteoporose (botontkalking) en een verhoogd risico op fracturen. Dertig procent van deze professionals ziet de cliënten vrijwel dagelijks en dertig procent af en toe. Toch ervaart ruim zestig procent van de verpleegkundigen en verzorgenden knelpunten bij de vroegsignalering, preventie en ondersteuning van cliënten met osteoporose en fractuurrisico

Onduidelijkheden in taakverdeling

Naast kennistekort geven verpleegkundigen en verzorgenden aan dat er weinig aandacht is voor osteoporose en fractuurrisico én dat er geen duidelijke richtlijn is waarop zij kunnen terugvallen. Daarbij zijn taakverdelingen en samenwerkingsafspraken vaak onduidelijk tussen henzelf en artsen. Ook ervaren wijkverpleegkundigen financieel-organisatorische knelpunten, zoals het niet of nauwelijks bekostigen van preventieve taken.

Landelijke richtlijn vergroot kennis

Verpleegkundige en verzorgende professionals zelf zien een landelijke richtlijn voor de zorg aan cliënten met osteoporose en fractuurrisico en bijscholing als belangrijkste strategieën om de genoemde knelpunten aan te pakken. ZonMw, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, en de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) werken samen aan de ontwikkeling en herziening van richtlijnen voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Overkoepelende aanpak knelpunten gewenst

Het advies is om bij de eventuele ontwikkeling van een richtlijn te zorgen voor goede afstemming met het project ‘Zinnige zorg voor patiënten met osteoporose’ van het Zorginstituut en de daaraan gekoppelde plannen voor een herziening van de medische richtlijnen. De ontwikkeling van een richtlijn is echter geen garantie voor een verbetering in de zorg voor de cliënten met osteoporose. De verspreiding en implementatie van de richtlijn, verbetering van de samenwerking en het aanpakken financieel-organisatorische knelpunten strekken daarom ook tot aanbeveling.

Het onderzoek

Het Nivel-onderzoek bestond uit een internationale literatuurverkenning, interviews met cliënten en zorgprofessionals, een vragenlijstonderzoek onder 829 deelnemers van het Nivel Panel Verpleging & Verzorging en een expertbijeenkomst met verpleegkundige en verzorgende professionals. Het onderzoek is op verzoek van V&VN en ZonMw gestart na het uitvoeren van een prioriteringssessie met verpleegkundigen en verzorgenden.