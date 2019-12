Deze kerst geen sneeuwvlokken maar wel hooikoorts

De kerst gaat traditiegetrouw samen met de winter maar in Nederland is er met kerst maar zelden sneeuw. Ook dit jaar is de winter tijdens de kerst bijzonder zacht te noemen voor de tijd van het jaar. Zo zacht zelfs dat de eerste hazelaars en elzen nu al in bloei staan.

Hooikoorts

'Omdat het voorlopig ook zacht blijft, moeten mensen die gevoelig zijn voor deze pollen rekening houden met hooikoortsklachten', zo melden het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Wageningen University en Weeronline maandag.

Opwarming

De eerste hazelaars worden momenteel al in bloei gezien en gemeld op Natuurkalender.nl. Vijftig jaar geleden lag de piek van de eerste bloeiwaarnemingen van de hazelaar op 15 februari. De laatste jaren komen de eerste hazelaars vaak al in december in bloei. De opwarming van het klimaat in de maand december speelt hier een grote rol in. Vijftig jaar geleden was de gemiddelde decembertemperatuur 2,9 graden. Tegenwoordig is de klimaatnormaal ruim 4 graden en dit jaar stevent december af op 5,8 graden.

Piek hazelaarpollen al in eerste week januari

Afgelopen dagen was het uitzonderlijk zacht. In het binnenland leek het dinsdag en donderdag wel lente met zon en temperaturen van 13-16 graden. Door het bijzonder zachte verloop van december zullen steeds meer hazelaars in bloei komen. Doordat het voorlopig zacht blijft verwachten we dat de piek van de eerste bloeiwaarnemingen in de eerste week van januari komt te liggen. Maar al met Kerst en met Oud en Nieuw is er kans op hooikoorts.

2015 en 2016

Daarmee koersen we af op een van de vroegste bloeijaren van de hazelaar die ooit is waargenomen. Het vroegste jaar tot nu toe was de winter van 2015 en 2016. Toen viel de piek van de eerste bloeiwaarnemingen op 1 januari. De gemiddelde decembertemperatuur kwam toen uit op een bizar hoge 9,6 graden die volgde op een gemiddelde novembertemperatuur van 9,9 graden.

Vooral hooikoortsklachten van elzen

De meeste hooikoortsklachten zijn de komende dagen en weken echter te verwachten van elzenpollen. Het zijn niet de witte en zwarte els die van nature in Nederland voorkomen die in bloei komen. Het gaat om buitenlandse elzen die vaak langs straten in de steden zijn aangeplant. Hoewel tot nu toe nog geen elzenpollen zijn geteld door het LUMC, kan de elzenpollenconcentratie bij droog weer voor de jaarwisseling al oplopen tot honderden pollenkorrels per kubieke meter lucht.

Piek van 300 elzenpollen per m3

Vorig jaar werd een piek van bijna 300 elzenpollen geteld op Eerste Kerstdag. Naar schatting is een derde van de hooikoortspatiënten gevoelig voor elzenpollen en ook een derde voor hazelaarpollen. Mensen die weten dat ze last van hooikoorts hebben dienen de komende dagen bij verkoudheid te denken aan hooikoorts en bij veel klachten hooikoortsmedicatie gebruiken.