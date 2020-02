Griepsurveillance van het Nivel uitgebreid met de monitoring van het coronavirus

In China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten. De kans op verspreiding van het virus is aanwezig, ook in Nederland. Daarom breidt het Nivel, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de griepsurveillance uit. Met behulp van de 40 Nivel-Peilstations worden patiënten met griepachtige verschijnselen geregistreerd; monsters van deze patiënten worden door het RIVM nu ook getest op aanwezigheid van het coronavirus.